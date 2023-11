Consiglio Valle approva il bilancio di previsione del Consiglio regionale 2024-2026

Nella seduta consiliare del 22 novembre 2023, è stato approvato all'unanimità il bilancio di previsione del Consiglio Valle per il triennio 2024-2026 con il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Il bilancio, approvato dall'Ufficio di Presidenza il 31 ottobre e illustrato in Aula dal Presidente Alberto Bertin, si attesta per il 2024 sul valore di 10 milioni 990mila euro, di cui 8 milioni 645mila per entrate e spese effettive, 1 milione 795mila per partite di giro e 550mila quale parte dell'avanzo di amministrazione presunto da restituire alla Regione. Per gli anni 2025 e 2026 il bilancio si attesta rispettivamente su 10 milioni 515mila e 10 milioni 440mila euro comprese le partite di giro.

Le entrate e le spese effettive per il 2024 sono in linea con le previsioni dell'anno precedente: in particolare, le spese per gli organi istituzionali (trattamento economico dei Consiglieri, Difensore civico, Corecom, Consulta pari opportunità, iniziative istituzionali e culturali, comunicazione istituzionale, compartecipazioni economiche, acquisto pubblicazioni) rappresentano il 73%, mentre le spese per i sistemi informativi incidono per il 16% e le spese per la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare del Consiglio e degli organismi incardinati per il 10%.