ÉVANGILE DE DIMANCHE: L'ATTENTE DANS LA FIDÉLITÉ À NOTRE TÂCHE QUOTIDIENNE

L'attente du Seigneur est exprimée par les paraboles dont le critère pour le salut ou la perte est l'action ou l'inaction. L'Évangile de cet avant-dernier dimanche de l'année liturgique A, nous présente une autre parabole des serviteurs qui doivent fructifier les talents reçus (Mt25, 14-30). Quel est le sens de ces talents? Pourquoi le serviteur qui a caché le talent est puni alors qu'il a restitué le capital au patron? Qui sont ces serviteurs aujourd'hui?

1. L'ATTENTE DANS LA FIDÉLITÉ AU DEVOIR QUOTIDIEN.

La grande demande que Simone Weil m'inspire en lisant la parole de Dieu est la suivante: "En quoi consiste la volonté de Dieu et de quelle manière peut-on parvenir à s'y conformer complètement"?

Les lectures de ce dimanche répondent parfaitement à la problématique et précisent les conditions de la joie parfaite et de la tristesse définitive. Il s'agit de la fidélité au devoir quotidien, car selon saint François d'Assise, "Dieu est présent dans les petites choses de notre réalité". En effet, qui a la foi ne compte pas les heures pour servir le Seigneur, car il est poussé par l'amour de Dieu et son travail devient une expression de gratitude.

Dans la première lecture du livre des Proverbes, l'auteur nous présente une femme modèle "qui est plus précieuse que les perles", qui mérite confiance pour son mari, non pour son apparence corporelle, "car vaine est la beauté", mais pour son agir. L'auteur dégage trois qualités de cette femme: le travail, la charité et la crainte de Dieu. Elle est habile, ses mains travaillent avec entrain, ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, tend la main au malheureux. Les intentions de la femme sont pures, car elle craint le Seigneur.

Il y a une connexion entre la première lecture et l'Évangile du jour, car dans tous les deux cas, il s'agit d'une louange accordée à la femme d'une part, et au serviteur fidèle qui fait fructifier les talents, d'autre part. Le patron dit au serviteur fidèle:"Tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître".

2. LE RETARD DU SEIGNEUR ET LA LIBERTÉ DU SERVITEUR.

Arrêtons-nous sur l'Évangile du jour pour nous situer si nous faisons partie des serviteurs courageux ou des amateurs du "iucundum nihil agere"( la douceur de ne rien faire ). Dans cette parabole, Jésus nous présente trois catégories de serviteurs qui reçoivent un capitale selon le critère objectif de la capacité personnelle. Le maître applique le principe de la justice distributive dans le partage de son avoir.

Nous ne pouvons pas accuser le maitre de favoritisme, car chacun reçoit selon la mesure de sa capacité. Si nous appliquons ce principe dans la gestion de la "res publica", il y'aurait le bien-être pour tous, et cet ouvrier paresseux, aurait ce qu'il mérite, la prison ou l'expropriation des biens mal acquis. Comme le disait Victor Hugo dans les Misérables, "la paresse est une mère qui a deux enfants, un garçon dont le nom est "le vol" et une fille qui s'appelle"la faim". Là où la paresse est cultivée, il y a le désordre, le sous-dévéloppement, la violence et d'autres maux. Qui fait quelque chose trouve le moyen et qui ne veut rien faire trouve toujours des excuses et justifications.

L'autre aspect qui mérite une attention particulière est l'absence prolongée du patron et son retour surprenant. Cette prise de distance donne la liberté d'agir ou de vivre comme la cigale, cet animal qui symbolise la paresse. Les deux premiers ouvriers savent que le patron leur a donné un prêt et sont conscients qu'un jour il reviendra pour réclamer non seulement le capital, mais aussi des intérêts. La parabole nous enseigne le sens de l'inquiétude qui oriente la gestion du temps présent.

3. VIVRE DANS LA JOIE DU MAÎTRE.

Ce temps présent est l'occasion précieuse d'agir dans l'attente du maître, en renonçant à toute forme de dispersion et de dissipation. En endurant la fatigue du jour, les serviteurs fidèles vivent déjà dans la joie anticipée dans l'attente du patron. Ils sont dans le monde qui passe, mais leurs coeurs habitent avec le Christ au Ciel. Saint Paul dans la seconde lecture exhorte les thessaloniciens à la vigilance en disant:"Ne soyons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres".

L'absence apparente de Dieu dans le monde ne doit pas nous effrayer. Le Seigneur est avec nous, même si souvent, nous ne sommes pas avec Lui dans notre vie. La gestion du temps présent détermine notre destinée. Qui s'est engagé pour fructifier les talents du Seigneur aura plus qu'il n'ait dépensé. Il est appelé serviteur bon, fidèle, et il est invité à prendre place à côté de son chef.

Par contre, qui a mérité le néant, comme le serviteur bon à rien, l'obtiendra. La miséricorde de Dieu suppose la justice. Il y a un comportement bizzare de l'ouvrier paresseux. Au moment où les autres sont dans la joie de rendre compte de ce qu'ils ont fait, l'ouvrier indolent et ingrat devient agressif envers son patron, ce qui est déjà un signe de peur. S'il sait que son patron est exigeant, pourquoi mettre la monnaie qui ne lui appartient pas dans un trou? Un homme averti en vaut deux.

Dieu veut notre salut, il ne veut perdre personne. Il veut que nous nous liberions "de faux plaisirs, de joies inquiètes, de passions qui sollicitent et des chagrins qui dessèchent" (Augustin, Sermon,84).

La parole d'aujourd'hui confère la dignité au travail bien fait et fini, accompli dans l'amour, dans la joie et dans la liberté. Maurice Blondel écrit à ce propos: "J'existe pour agir, qui n'agit pas n'est pas. Si je n'agis pas de mon propre gré, un autre va agir à ma place, et qui agit sans moi agit d'ordinaire contre moi". La vie de l'homme n'est jamais séparée du sens de son oeuvre dans le temps et dans l'éternité. Ne soyons pas surpris à la dernière minute, tout est à notre disposition pour notre salut.

4. PRIÈRE POUR LE BON USAGE DES DONS REÇUS.

Merci Seigneur pour la confiance que Tu mets en nous sans en être digne.

Rends-nous la joie de te servir dans la sainteté et justice tout au long de nos jours.

Que notre travail quotidien te rende grâce et que nos capacités soient au service de l'humanité accablée de douleur.

Envois ton Esprit d'amour pour vivre ce temps présent dans la fructification de tes talents, pour édifier un monde de justice, de paix et d'amour. Que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi.

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera