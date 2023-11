Presentazione del libro "Moderno sarà lei" di Gianluigi Paragone

Martedì 21 novembre , alle ore 18, ad Aosta, nella sala conferenze della Bcc valdostana (viale Garibaldi 3), il giornalista Gianluigi Paragone presenterà il suo ultimo libro "Moderno sarà lei". A introdurre la serata sarà il Vicepresidente del Consiglio Valle, Aurelio Marguerettaz.

L'ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-del-libro-moderno-sara-lei-di-gianluigi-paragone-755368416267 Maggiori informazioni all'ufficio attività culturali del Consiglio: 0165.526132-33.

Gianluigi Paragone ha creato la divisione digitale dell'AdnKronos, è stato direttore de La Padania e vicedirettore di Libero. Nel 2009 è stato nominato vicedirettore di Raiuno prima e di Raidue dopo, dove aveva già condotto la trasmissione Malpensa, Italia. Sul secondo canale ha condotto L'Ultima Parola e su LA7, nel 2013, La Gabbia. Su Radio 105, con Mara Maionchi, ha condotto Benvenuti nella Giungla. È stato senatore della Repubblica nella diciottesima Legislatura. Ha firmato diversi libri.

Il libro - si legge nella sintesi di presentazione - è un gioco di specchi tra l'Italia che i nostri nonni ci hanno messo in mano e la società ipermoderna dell'intelligenza artificiale. In mezzo, i fantastici anni Ottanta e Novanta tra le tv commerciali e il blockbuster, tra gli oratori e Novantesimo minuto, tra Discoring e i gettoni telefonici. Il racconto di un mondo vero e non virtuale, genuino e non sintetico, artigiano e non artefatto. Ma è anche un nuovo atto di accusa, una denuncia della realtà standardizzata, virtuale, iperconnessa, proiettata verso intelligenze artificiali e distopie. Un saggio di 400 pagine - con la prefazione di Mario Giordano - che tra ricordi e riflessioni racconta il mondo che abbiamo conosciuto e quello in cui vivremo.