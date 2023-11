Papa: l’educazione dei giovani porti nel mondo fraternità, pace e giustizia

Con l’invito di Papa Francesco a costruire un mondo migliore attraverso un’educazione che promuova giustizia e pace, si è concluso ieri, presso l’Università De La Salle di Manila, il IV Simposio Globale Uniservitate, che ha riunito esperti nel settore dell’istruzione provenienti da tutti i continenti.

Uniservitate: un programma per rendere i giovani protagonisti

Uniservitate è un programma di promozione dell’apprendimento e del servizio solidale nelle istituzioni cattoliche di studi superiori che aderisce al Patto educativo globale di Papa Francesco, cercando di offrire una educazione integrale alle nuove generazioni, coinvolgendole in un impegno attivo rispetto ai problemi del nostro tempo perché possano essere protagoniste di proposte trasformative e promotrici di pace e fraternità per il cambiamento sociale.

Francesco: formare, non solo informare

Ieri, prima della chiusura della seconda e ultima giornata del Simposio, è stato letto il messaggio di Papa Francesco, in cui sottolinea la necessità di “sviluppare nei giovani una maggiore consapevolezza del rapporto che deve esistere tra i ‘linguaggi’ della mente, del cuore e delle mani. In questo modo - afferma il Papa - gli educatori potranno formare, e non semplicemente informare, coloro che sono sotto la loro responsabilità, affinché tutti imparino a pensare in armonia con ciò che sentono e fanno; a sentire in armonia con ciò che pensano e fanno; e a fare in armonia con ciò che sentono e pensano”.

I giovani possono costruire un mondo migliore

Si tratta – osserva Francesco – di un approccio all’educazione che “richiede metodi creativi, interdisciplinari e transdisciplinari per aiutare i giovani a essere leader e protagonisti nella costruzione di un futuro migliore per tutta la società”. Allo stesso tempo, il Papa rileva che “non si può trascurare l'importanza della dimensione spirituale nell'educazione” che deve spingere i giovani a “servire il bene comune come discepoli missionari, capaci di portare la verità trasformativa, la bellezza e la gioia del Vangelo a tutti i membri della famiglia umana, facendo così avanzare il regno di Dio di solidarietà fraterna, giustizia e pace”.

L'anno prossimo il Simposio si svolgerà alla Lumsa

Il Simposio di Manila è stato coordinato da Porticus e dalla Ong internazionale CLAYSS, in collaborazione con l'Università De La Salle, in stretta adesione al Patto educativo globale lanciato da Papa Francesco. Le prime due edizioni del Simposio globale di Uniservitate, nel 2020 e nel 2021, si sono svolte in modalità virtuale a causa delle limitazioni generate dalla pandemia di Covid-19. L’anno scorso, la terza edizione si è tenuta in presenza presso l’Università Lumsa di Roma che prossimo anno ospiterà anche il V Simposio Globale di Uniservitate. Nell’ottobre dell’anno scorso, Papa Francesco aveva ricevuto gli studenti vincitori dell’Uniservitate Award 2022 e li aveva incoraggiati a continuare a lavorare su progetti di questa natura.