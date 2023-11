Tanti auguri al 'centenario' Amedeo

Oggi è una giornata straordinaria, un momento speciale che brilla come una stella nel firmamento della tua vita. Il centenario è un traguardo sorprendente, un secolo di esperienze, di saggezza e di gioia. È un onore e un privilegio condividere con te questa straordinaria pietra miliare.

Non è solo il segno del tempo che scorre, ma il testimone delle tue conquiste, dei tuoi sorrisi e delle tue lotte. È un secolo di ricordi che hai condiviso con amici e colleghi, una vita dedicata al servizio, all'onore e al sacrificio.

Oggi, sei circondato dall'affetto di chi ti conosce e ti stima profondamente. La Questura ti ha scortato con orgoglio, e il Signor Questore ha consegnato gli auguri di un'intera comunità grata per la tua dedizione. I tuoi colleghi della Sezione ANPS sono qui per celebrarti, riconoscendo la tua straordinaria carriera e la tua umanità. Una rappresentanza di personale in servizio è presente per onorarti, perché il tuo esempio è una fonte di ispirazione per tutti noi.

La tua storia inizia il 9 novembre 1923, un giorno che ha dato il via a una vita incredibile. A giugno, hai ricevuto l'importante onorificenza di Cavaliere della Repubblica, un riconoscimento meritato per la tua dedizione al servizio pubblico.

Hai iniziato la tua avventura nel Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza il 16 dicembre 1947, un momento che ha plasmato il tuo destino. Il tuo cammino ti ha portato alla Questura di Aosta e alla specialità della Polizia Postale, dove hai dimostrato il tuo impegno e la tua competenza fino al congedo nel 1979.

Amedeo, il tuo centenario è un faro di luce e ispirazione per tutti noi. Il tuo impegno, la tua dedizione e il tuo amore per il servizio pubblico sono un esempio straordinario di servire la comunità con passione e risolutezza. Oggi celebriamo te e la tua straordinaria vita, augurandoti un compleanno meraviglioso.

Tanti auguri, Amedeo, e che questo nuovo capitolo della tua vita sia ricco di felicità, salute e amore.