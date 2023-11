PEPERONCINO ROSSO

TRANQUILLI, NON C’È NESSUNA NUOVA NARRAZIONE EGEMONICA

È SOLO FAME Dal piccolo La Russa al Piccolo fino all’interminabile disfida tra Sgarbi e Sangiuliano, nel nuovo potere c'è molto di antico, con una dose aggiuntiva di ridicolo.

LA STANCHEZZA POLITICA DI SCHLEIN E IL RISCHIO IRRILEVANZA DEL PD

La segretaria democratica non ha ancora ottenuto grandi risultati e non riesce a incidere nell’opinione pubblica, ma la ricetta per uscirne non c’è.

SUI MIGRANTI MELONI FA IL GIOCO DELLE TRE CARTE (L’OPPOSIZIONE, INVECE, PURE)

L’accordo con Tirana somiglia all’ennesimo pasticcio, ma il Pd, prima di protestare, deve chiarirsi le idee su quel che ha fatto in passato e su cosa intende fare in futuro. Perché per un profugo finire in Albania sarà comunque preferibile al tornare in un lager libico.