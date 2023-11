Divieto temporaneo di accesso all’area del comprensorio sciistico interessato da Matterhorn Cervino Speed Opening

Per ragioni di sicurezza, da venerdì 10 novembre a domenica 12 novembre 2023 e da venerdì 17 novembre a domenica 19 novembre 2023, è in vigore la chiusura temporanea dell’intero domaine skiable del Cervino Ski Paradise posto alla sinistra orografica del torrente Marmore, dal confine di stato del Theodulpass all’abitato di Breuil-Cervinia, in particolare delle piste da sci n. 7, 13, 33, 37 e 38, dell’intera area di Cime Bianche Laghi, nonché degli itinerari di sci alpinismo, degli itinerari per racchette da neve, delle passeggiate invernali e degli itinerari fuoripista che attraversino o conducano all’area interessata, della strada poderale da Perrères a Alpa Manda Superiore, del sentiero J.A. Carrel n. 65 e di ogni altro sentiero che conduca nell’area interessata dalla manifestazione, dell’intero domaine skiable di Valtournenche, da loc. Salette a Colle Superiore Cime Bianche e della strada poderale che collega Loc. Plan Bois a Loc. Salette.

Durante le due settimane di Coppa del Mondo sono altresì in vigore alcune delimitazioni di transito e di sosta a Breuil-Cervinia. Gli spettatori, in possesso di un biglietto di ingresso valido, potranno raggiungere la località con la propria autovettura e lasciarla nelle aree di parcheggio predisposte dall’Amministrazione comunale.

Dalla rotonda della stazione degli autobus, nelle giornate di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 e di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 novembre verrà istituita una zona pedonale. Potranno circolare solo i mezzi di servizio, i transfer degli alberghi, i taxi e il personale autorizzato della Coppa del Mondo. Nei giorni non specificati la circolazione sarà regolare.

ORDINANZA COMUNALE

INFORMAZIONI E VIABILITÀ