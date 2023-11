Il Comune di Charvensod consegna un bene confiscato alla criminalità organizzata

Si tratta di un box situato in località Plan Félinaz, che è stato oggetto di una confisca da parte dell'Autorità giudiziaria, segnando una vittoria contro il crimine.

Questo prezioso bene è stato assegnato al patrimonio del Comune di Charvensod e, in un atto di generosità e giustizia, è stato concesso, mediante una pubblica manifestazione di interesse, alla sezione del Fiolet di Charvensod. Questo gesto permetterà alla sezione del Fiolet di utilizzare il box come deposito per il materiale essenziale alla sua nobile attività.

Il Sindaco di Charvensod, Ronny Borbey, ha sottolineato con orgoglio e determinazione l'importanza di concludere un lungo percorso, in cui è stato possibile restituire un pezzo di territorio alla sua comunità, dimostrando la vittoria della giustizia e della solidarietà. Questa associazione è di straordinaria rilevanza per il territorio, capace di unire le persone e valorizzare le radici e le tradizioni locali.