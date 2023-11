La Compagnia teatrale "Le Badeun de Chouélé" protagonista a Saint-Christophe

La compagnia teatrale Le Badeun de Chouéléy si esibirà, alle 16.30 di sabato 11 novembre prossimo nel sala conferenze della biblioteca locale, nell’ambito della giornata di festeggiamenti organizzati dall’Amministrazione comunale per inaugurare l’”Itinéraire Magui”. Un percorso intitolato a Marie (Maria) Rita Maquignaz (Ivrea 8 gennaio 1947 - Aosta 19 novembre 2005), meglio conosciuta come Magui Bétemps, indimenticabile cantautrice popolare impegnata nella salvaguardia della cultura valdostana.

Il pomeriggio teatrale sarà introdotto dagli interventi di Marco Boch e Luciano Fonte, cofondatori de Le Badeun de Chouéléy nel 1992 insieme a Magui Bétemps, che ricorderanno quest’ultima anche nei ruoli di prima regista e coautrice dei testi teatrali con i membri della compagnia.

La compagnia Le Badeun de Chouéléy diretta da Silvana Cheney, anche lei in scena insieme a Matteo Barrel, Melanie Betemps, Marco Boch, Cloe Celesia, Jean Courtil, Luciano Fonte, Davide Gemelli, Lidia Henriet, Mathieu Lambot, Nicole Lambot e Jérémy Voulaz, si esibirà, quindi, in due brevi pièces del passato, scritte con Magui: “Lo boun cafì” basata su equivoci e ambientata a metà del ‘900 e “Lo mariadzo bien organizoù”il cui testo ha la caratteristica di essere stato scritto tutto in rima.

La partecipazione è libera e gratuita.