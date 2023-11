Matterhorn Cervino Speed Opening: un intenso lavoro condotto con serietà e attenzione

La Valle d'Aosta si prepara per l'emozionante Coppa del Mondo di Sci Alpino

In un contesto politico votato al turismo e all'ospitalità, la maggioranza regionale conferma con entusiasmo il proprio sostegno all'organizzazione delle gare italo-svizzere di Coppa del Mondo di sci alpino, un evento eccezionale che vedrà la Valle d'Aosta e il Valais come location d'eccezione.

I gruppi consiliari UV, AV-VdAU, FP-PD, SA, PlA sono lieti di sottolineare che questa straordinaria occasione sportiva è il risultato di un lavoro intensivo tra Zermatt e Valtournenche, con l'approvazione delle autorità valdostane e vallesane. Un impegno serio e attento a tutti gli aspetti necessari per ospitare un grande evento in un contesto alpino.

"Questo è il momento di abbracciare con entusiasmo e orgoglio questa opportunità," sottolineano i gruppi consiliari, "un evento atteso da tempo che porterà benefici economici e sociali diretti e indiretti a tutta la Valle d'Aosta. Le immagini delle nostre maestose montagne trasmesse in tutto il mondo rappresenteranno una spinta fondamentale per la promozione turistica e commerciale della regione, con impatti positivi previsti già per la prossima stagione invernale."

Nonostante l'entusiasmo generale, la maggioranza esprime rammarico per alcune polemiche pretestuose provenienti da visioni limitate. Queste polemiche sembrano ignorare le straordinarie opportunità offerte dal ritorno della Valle d'Aosta nella Coppa del Mondo di sci. Fortunatamente, queste voci di opposizione rappresentano una minoranza, mentre la maggioranza guarda all'orizzonte dello sviluppo economico della regione con entusiasmo, cogliendo appieno le opportunità che questo evento può offrire a coloro che lavorano nel settore dell'ospitalità alpina, compresi maestri di sci, guide alpine e professionisti dell'accoglienza.

I gruppi consiliari che governano la regione ribadiscono l'attenzione e il rispetto per l'intero territorio regionale e sottolineano che le polemiche degli ultimi giorni non dovrebbero offuscare l'entusiasmo generale per l'evento Matterhorn Cervino Speed Opening. Un'occasione che promette di portare gioia e spettacolo a tutti gli appassionati di sci alpino e di mettere in luce il potenziale turistico della Valle d'Aosta.