Argirò, CEO CVA SpA, è il nuovo vicepresidente di Elettricità Futura

Giuseppe Argiò è il nuovo Vice Presidente #ElettricitàFutura con delega all’#Idroelettrico, un importante ruolo ricoperto in precedenza da Gianni Vittorio Armani.

“Sono onorato della stima e della fiducia che il Presidente Re Rebaudengo e i Consigli Direttivo e Generale mi hanno dimostrato scegliendomi come Vice Presidente con la delega al sistema Idroelettrico”, dichiara Giuseppe Argirò. “In una fase così importante e delicata per la transizione energetica del Paese, che vede gli operatori in prima linea su questioni strategiche come la definizione dell’assetto delle concessioni idroelettriche e la definizione del perimetro normativo di sviluppo di nuova capacità rinnovabile, il ruolo della nostra Associazione è fondamentale. Il mio impegno a sostegno delle istanze del mondo dell’energia sarà assoluto poiché sono convinto che solo attraverso un grande sforzo corale potremo vincere le sfide del cambiamento climatico, della sicurezza energetica nazionale -nel sempre più complesso contesto geopolitico mondiale- e della competitività dell’approvvigionamento energetico a sostegno del sistema produttivo del Paese.”

La filiera industriale dell’idroelettrico è composta da imprese italiane che intendono investire per garantire l’efficienza degli impianti. Elettricità Futura lavora per risolvere le attuali criticità del quadro di norme e regole per l’idroelettrico e affinché nel nostro Paese siano ripristinate le condizioni per avviare nuovi e urgenti investimenti.

Elettricità Futura, la principale Associazione della filiera industriale nazionale dell’energia elettrica, rappresenta oltre il 70% del mercato elettrico italiano.

