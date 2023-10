La Matterhorn Cervino Speed Opening atout per la prosperità turistica della Valle d'Aosta

Il presidente degli Albergatori valdostani, Luigi Fosson, ha sottolineato l'importanza cruciale di eventi di prestigio internazionale come la Coppa del Mondo di sci alpino e il Matterhorn Cervino Speed Opening per la prosperità turistica della Valle d'Aosta. La regione attrae visitatori tutto l'anno, sia in estate che in inverno, e non può permettersi di perdere preziose opportunità di promozione.

L'Adava (Associazione degli Albergatori e Imprese Turistiche della Valle d’Aosta) si impegna appieno a sostenere progetti recenti che promuovono la regione, nota per le sue affascinanti destinazioni e la calorosa ospitalità. Le gare del Matterhorn Cervino Speed Opening costituiscono una vetrina internazionale che permette di presentare la Valle d'Aosta al mondo intero.

Fosson (nella foto) ha ribadito che queste iniziative possono portare incredibili benefici all'intera categoria alberghiera e a tutto il settore turistico. L'assenza di eventi di risonanza, come una Coppa del Mondo, significherebbe rinunciare a un'inestimabile opportunità di promozione e a tutte le ricadute positive che ne deriverebbero.

L'organizzazione del Matterhorn Cervino Speed Opening da parte di Breuil-Cervinia e Zermatt offre alle imprese locali e non solo la possibilità di operare in un periodo di bassa affluenza, realizzando così il concetto di destagionalizzazione di cui si discute da tempo.

Questo ha già portato diverse strutture ad accogliere squadre nazionali in allenamento, e nei prossimi giorni, si attendono tifosi e appassionati, una presenza che altrimenti non sarebbe stata possibile senza la Coppa del Mondo.

Luigi Fosson ha sottolineato la visione a lungo termine degli albergatori, che investono in ristrutturazioni per modernizzare le strutture e adeguarle agli standard più recenti, con particolare attenzione al risparmio energetico e alla tutela ambientale. L'obiettivo è proteggere e valorizzare ulteriormente il territorio, che rappresenta un punto di forza dell'attrattività turistica.

Fosson ha anche espresso la convinzione che la crescita delle attività sciistiche e l'organizzazione di eventi sportivi possano procedere in modo sostenibile, rispettando l'ambiente in un'epoca di cambiamento climatico evidente a tutti.

Ha concluso affermando che chiudere tutto sarebbe la via meno auspicabile, con conseguenze devastanti per un settore che offre opportunità occupazionali e contribuisce all'intera regione, lasciando la Valle d'Aosta in una situazione priva di attrattiva, mentre altre località alpine continuano a prosperare grazie al turismo, eventi di risonanza e vetrine internazionali.

Gli albergatori valdostani e gli altri operatori locali che mantengono viva la montagna non vogliono assistere a questa prospettiva. Sono impazienti di vedere la prima edizione del Matterhorn Cervino Speed Opening, che rappresenta una passerella sul red carpet non solo per la regione, ma per l'intera comunità.