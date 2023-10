Si fa presto dire chiedo il mutuo per l’acquisto della casa, ma...

Quante volte gli organi di informazione pubblicano notizie di truffe finanziarie? Temo purtroppo molto spesso. Non si salva nessuno, dovete ammetterlo. Soprattutto a chi si affida al primo che capita.



Ad Aosta i tentativi di truffe per l’accensione di mutuo per l’acquisto della casa, per l’acquisto dell’auto o più in generale a chi chiede un prestito bancario per l’acquisto di qualche bene necessario.



Grandi nomi o piccoli risparmiatori il crimine non fa distinzioni. Ma è possibile mettersi al riparo dalle truffe finanziarie?



La risposta è sì. E lo spiega Nicolò Bocci, team manager di Euroansa, società di consulenza che vanta la possibilità di accedere a tutti i prodotti e agli strumenti sia d’interesse privato che finalizzati alla crescita del business d’impresa e privati. Quindi mutui, prestiti, cessioni del quinto, finanziamenti aziendali, assicurazioni, leasing, consulenza aziendale e ogni altra soluzione utile.

Euroansa è convenzionata con più di 150 Istituti Bancari, inoltre, Euroansa è un mediatore creditizio iscritto all’elenco dell’OAM, l’Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. Dal 2004, anno della sua nascita, Euroansa ha raggiunto più di 800 collaboratori e più di 250 agenzie distribuite in tutto il territorio italiano.

Nel 2018 è diventata partner ufficiale di Immobiliare.it, il primo portare di compravendita di immobili in Italia. Oggi Euroansa beneficia di legami importanti con i principali istituti di credito e assicurativi del paese ed è l’unica società italiana certificata sia per la consulenza che per l’educazione finanziaria.

C’è da dire che la prima consulenza è gratuita e al suo termine verranno comunicati al potenziale cliente un primo feedback sulla fattibilità della richiesta e la provvigione del consulente. Cosa importante mai pagare nulla prima del termine della procedura e dell’ottenimento del mutuo.

Intervista a Nicolò Bocci: Esperto di Finanza e Mutui Immobiliari

Buongiorno, Nicolò, e grazie per la disponibilità. Vorremmo iniziare parlando dell'importanza di affidarsi a professionisti affidabili quando si tratta di ottenere un mutuo per l'acquisto di una casa. È un tema sempre più attuale, con le truffe finanziarie che purtroppo sembrano essere all'ordine del giorno. Qual è la sua opinione in proposito?

Nicolò Bocci: "Buongiorno, grazie per l'invito. È un argomento estremamente rilevante, e come giustamente avete sottolineato, le truffe finanziarie sono sempre più diffuse. Troppo spesso vediamo notizie di persone che cadono vittime di consulenti del credito senza scrupoli. Questo è un problema che non risparmia nessuno, dai grandi investitori ai piccoli risparmiatori. La chiave per proteggersi da queste truffe è affidarsi a professionisti che offrano onestà, professionalità e correttezza”.

È un punto molto importante. Troppo spesso le persone si affidano al primo consulente che capita, spesso senza fare le dovute verifiche. Ci può spiegare come è possibile difendersi da queste truffe finanziarie?

Nicolò Bocci: “Assolutamente, la buona notizia è che è possibile proteggersi da queste truffe. La mia azienda, Euroansa, è un mediatore creditizio registrato presso l'Organismo per gli Agenti in Attività Finanziaria e i Mediatori Creditizi (OAM). Siamo specializzati in consulenza finanziaria e abbiamo rapporti consolidati con oltre 150 istituti bancari. Questo ci consente di offrire ai nostri clienti una vasta gamma di soluzioni, dalla ricerca di mutui all'acquisto di auto, ai prestiti personali e molto altro”.

Sicuramente una risorsa preziosa per chiunque sia alla ricerca di un mutuo o di un prestito. Potrebbe dirci di più sulla vostra azienda e sulle vostre partnership?

Nicolò Bocci: “Certamente. Euroansa è nata nel 2004 e nel corso degli anni siamo cresciuti fino a diventare una realtà con oltre 800 collaboratori e più di 250 agenzie distribuite in tutto il territorio italiano. Nel 2018 siamo diventati partner ufficiali di Immobiliare.it, il principale portale di compravendita di immobili in Italia. Inoltre, siamo certificati per la consulenza e l'educazione finanziaria, il che significa che forniamo ai nostri clienti un servizio completo, dalla consulenza sulla fattibilità della richiesta alla gestione del processo di ottenimento del mutuo o del finanziamento”.

Molto interessante. Infine, potrebbe darci alcuni consigli su cosa cercare quando si sceglie un consulente del credito? Cosa dovrebbe fare una persona per garantire di essere in buone mani?

Nicolò Bocci: “Un primo passo fondamentale è cercare consulenti o agenzie registrate presso l'OAM, che è l'ente di controllo e regolamentazione per il settore. Inoltre, è importante richiedere referenze e verificare la reputazione dell'agenzia o del consulente. E, come ho menzionato prima, mai pagare nulla prima di ottenere effettivamente il mutuo o il finanziamento. La prima consulenza dovrebbe sempre essere gratuita e fornire un feedback sulla fattibilità della richiesta”.

Grazie mille per queste informazioni preziose, Nicolò. Sembra che Euroansa offra un servizio estremamente utile e affidabile per chiunque abbia bisogno di assistenza finanziaria.

Nicolò Bocci: “Grazie a voi. Siamo qui per aiutare le persone a ottenere i finanziamenti di cui hanno bisogno in modo sicuro e trasparente. Spero che queste informazioni possano essere utili a chi sta considerando l'acquisto di una casa o ha bisogno di assistenza finanziaria in generale”.

L'intervista con Nicolò Bocci fornisce un'importante prospettiva sulla protezione dai rischi delle truffe finanziarie e l'importanza di affidarsi a professionisti affidabili per le proprie esigenze finanziarie.