Gli Alpini sull'attenti davanti alle tombe dei Soldati che riposano nel cimitero di Sant'Orso

La foto dello scorso anno, in occasione della Cerimonia svolta per Onorare la Memoria dei Soldati

Con grande solennità e profondo rispetto, l'ANA ha organizzato una cerimonia speciale per onorare la memoria dei valorosi soldati il cui ultimo riposo è nel piccolo Cimitero di Sant'Orso, ad Aosta

"Questo commovente tributo è curato dalla Sezione Valdostana e dal Gruppo Aosta, e si svolgerà venerdì 27 ottobre alle ore 11. In questa significativa occasione, porteremo con noi il nostro Vessillo, la Bandiera Tricolore, i Gagliardetti e le Insegne degli Amici che desidereranno unirsi a noi per rendere omaggio a questi coraggiosi uomini e donne che hanno dato la loro vita per la nostra nazione" spiega l'Ana.

Il centenario della Sezione Valdostana aggiunge un ulteriore significato a questa commemorazione, e sarebbe un onore se potessimo essere numerosi a partecipare.

Durante la cerimonia, saranno pronunciare sommessamente i loro nomi, come se fosse un gesto di affetto e gratitudine, un'effusione d'animo. In questo modo, potremo rinnovare il nostro impegno a non dimenticare mai il loro sacrificio e a preservarne il legato di coraggio e dedizione per le generazioni future.

Tutta la cittadinanza è calorosamente invitata a unirsi agli Alpinii in questo toccante momento di ricordo e riflessione.