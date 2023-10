TRIS DI PEPERONCINO ROSSO

SCHLEIN EVITA ALLA SINISTRA LA ROVINA MORALE SU ISRAELE (MA SARÀ ANCORA LUNGA)

Il Pd regge l’urto e condanna le ragioni del cieco odio verso gli israeliani che monta alla sua sinistra e nelle periferie del mondo, ma non sarà un compito facile contenere il campo magnetico antiebraico.

LA SORTE DI GIAMBRUNO, L’AVVENIRE DEL SUO CIUFFO E IL MESTIERE DA SOR MELONI

Potrei scrivere di tante cose e invece ogni santo giorno c’è da occuparsi di Bellicapelli, che se non avesse conosciuto la presidente del Consiglio sarebbe rimasto uno che si ravana il pacco in una redazione, invece che in uno studio televisivo.

LA CAMPAGNA ELETTORALE PERMANENTE DELL’IRREPONSABILE SALVINI

Il momento è delicato ma il leader leghista non se ne cura e ha organizzato per il 4 novembre una manifestazione «a difesa dell’occidente nel nome di Oriana».