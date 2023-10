A Skipass Modenafiera la Valle d'Aosta presenta La Regione presenterà “Lo sci per tutte le abilità”

"Lo skipass di Modena è sicuramente la “vetrina” della neve più importante d’Italia per professionisti, operatori, appassionati di montagna e sportivi – dichiarano gli Assessori Luigi Bertschy e Giulio Grosjacques. La Valle d’Aosta animerà il proprio stand con i rappresentanti delle Società degli impianti di risalita, con i Maestri di sci, con le Guide Alpine ed è confermata la presenza dei nostri due grandi Campioni Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani. Con l’occasione, - proseguono gli Assessori – oltre ad un focus sui flussi turistici delle scorse stagioni invernale ed estiva nonché sulle attività riguardanti il settore degli impianti a fune, sarà data particolare evidenza al progetto: “Lo sci per tutte le abilità” che testimonia un’offerta turistica della Valle d’Aosta sempre più inclusiva.”

In particolare, venerdì 27 ottobre, alle ore 14,30, presso lo stand della Valle d’Aosta è in programma una conferenza stampa per la presentazione del progetto “La Valle d’Aosta diventa una destinazione sempre più inclusiva”, alla quale interverranno l’Assessore Giulio Grosjacques e i partner del progetto.

Il progetto si basa su un’ampia rete partenariale attiva sul territorio regionale per mettere a sistema, migliorare e ampliare l’offerta turistica regionale per le persone con disabilità motoria, sensoriale o intellettiva, nonché per le loro famiglie e per gli accompagnatori. L’opportunità per rendere la Valle d’Aosta una destinazione più inclusiva è rappresentata dal progetto “Lo sci per tutte le abilità”, realizzato con fondi regionali e grazie, anche, al contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’Avviso per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità.

Alle ore 15, poi, nell’area Media Village sempre all’interno del padiglione A, è prevista una conferenza stampa per la presentazione della stagione invernale 2023/2024 con la presenza dell’Assessore Grosjacques, dei rappresentanti dell’Associazione valdostana Maestri di Sci, dell’Unione valdostana Guide di Alta montagna nonché dei principali comprensori sciistici della regione e dei campioni dello sci nordico nonché testimonial della Valle d’Aosta, Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani.

Lo sci per tutte le abilità