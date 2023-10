Sagra del miele, a Châtillon la 20esima edizione

La 20esima edizione della Sagra del Miele e dei suoi derivati si terrà a Châtillon dal 26 al 29 ottobre.

L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale, con la collaborazione dell’Associazione Consorzio Apistico della Valle d’Aosta e il coinvolgimento di vari enti e associazioni, propone un ricco calendario di iniziative.

L’Assessorato, nell’ottica di valorizzazione delle produzioni locali, organizzerà la premiazione del Concorso dei Mieli della Valle d’Aosta, ormai giunto alla sua ventinovesima edizione. Al concorso sono stati presentati quest’anno 91 campioni. Su questi, prima di essere sottoposti alle giurie di assaggio al Concorso, sono state eseguite dall’Unità Analitica Miele del Laboratorio dell’Assessorato 282 analisi chimico-fisiche e 91 analisi melissopalinologiche.

Le commissioni di assaggio, composte da esperti assaggiatori iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale, si sono poi riunite per la degustazione di 79 campioni -12 campioni sono stati esclusi dalla degustazione in quanto 7 non rispondenti alla categoria dichiarata e 5 con umidità superiore al 18% - riferiti alle categorie Millefiori di alta montagna, Millefiori di montagna, Rododendro, Tiglio, Tarassaco, Castagno, e Melata.

Sono 23 i mieli premiati: 7 Millefiori di alta montagna, 6 Millefiori di montagna, 3 Rododendro, 1 Tarassaco, 3 Tiglio, 2 Castagno e un miele di Melata.

“Questo Concorso e l’intera manifestazione non premiano soltanto l’eccellente qualità dei mieli prodotti in Valle d’Aosta, sottolinea l’Assessore Marco Carrel, ma tutta una filiera senza la quale neppure le altre produzioni agroalimentari, fiore all’occhiello della nostra regione, esisterebbero. Negli ultimi anni, siamo diventati tutti maggiormente consapevoli di quanto sia fondamentale il ruolo che le api rivestono per la biodiversità, per l’impollinazione e per la fioritura dei nostri pascoli così profumati e variopinti. Posso senza esitazione affermare che la qualità e la bontà della nostra Fontina DOP è anche il frutto del lavoro delle api.” Continua l’Assessore “L’appuntamento di Chatillon, che il Comune organizza in collaborazione con il nostro Assessorato e con il prezioso aiuto del Consorzio apistico della Valle d’Aosta, vuole essere un momento di festa per i numerosi apicoltori presenti sul nostro territorio, ma anche un momento di confronto e riflessione sull’importanza che ogni singola professione agricola riveste per l’insieme di questo settore così solido e fragile al contempo.”

Nell’ambito delle numerose attività in calendario l’Assessorato segnala, per quanto attiene al proprio settore, venerdì 27 ottobre l’attività rivolta ad alcune scuole secondarie della regione (286 ragazzi) che prevede un’introduzione inerente sul tema “I segreti dell’alveare” e la degustazione guidata di alcuni mieli valdostani, e domenica 29 ottobre dalle ore 10 alle ore 18 la Sagra del miele e dei suoi derivati nel centro di Châtillon, con gli ospiti di Arbus, città del miele nel Sud Sardegna e Les Abeilles en fête di Martigny.

Alle ore 10.30, in Piazza Volontari del Sangue, si svolgerà la premiazione del 29^ Concorso Mieli della Valle d’Aosta con degustazione dei mieli premiati e, dalle ore 15 alle ore 16.30, nella Sala Don Paolo Chasseur (ex Hotel Londres), una degustazione guidata dei mieli della Valle d’Aosta curata dai tecnici dell’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in analisi sensoriale.

La degustazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria al punto informazioni in piazza Lexert, dalle ore 14 alle ore 16.

È possibile prendere visione del programma completo dell’iniziativa sul sito istituzionale della Regione al seguente link:

https://www.regione.vda.it/agricoltura/manifestazioni/Manifestazioni-023/sagra_miele_2023_i.aspx