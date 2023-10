Prova di evacuazione per l'emergenza frana "Becca di Nona" a Charvensod e Pollein

Dopo la prova tecnica dell’anno scorso per testare le postazioni provviste di sirene, giovedì 19 ottobre si terrà la prova di evacuazione a seguito del Piano di emergenza per la frana della Becca di Nona predisposto dal 2002, che si tiene ogni due anni.

La prova, organizzata dai Comuni di Pollein e Charvensod in collaborazione con la Protezione civile Valle d’Aosta, coinvolgerà gli abitanti delle zone interessate dal Piano di emergenza “Becca di Nona”, che dovranno comportarsi come se la situazione simulata fosse reale.

Il programma prevede, tra le ore 18.00 e le ore 19.00, la diramazione del comunicato di preallarme del Piano regionale di Protezione civile (corrispondente al livello di allarme del Piano comunale di Protezione civile). Di qui, la relativa fase di evacuazione delle zone interessate all’attivarsi del suono delle sirene attorno alle ore 19.00.

L’esercitazione si concluderà attorno alle ore 20.00 con la fine della fase di preallarme/allarme e la diramazione dei relativi comunicati a cui seguirà, presso l’edificio della scuola media - Istituzione scolastica Mont-Emilius 3 di Charvensod e la Grand-Place di Pollein, un incontro tra strutture di soccorso e partecipanti per raccogliere considerazioni sulla prova svolta e chiarimenti in merito all’evolversi della problematica della Becca di Nona.

“Per una buona riuscita dell’esercitazione – dicono i Sindaci di Charvensod e Pollein, Ronny Borbey e Angelo Filippini, chiediamo una responsabile partecipazione a questo delicato ed importante momento, in quanto l’adesione della popolazione residente servirà a testare il Piano ed a memorizzare il punto di raccolta assegnato come previsto dal Piano stesso”.