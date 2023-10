Due arresti al Traforo del Monte Bianco

Hanno aspettato l’ultima ora di apertura del tunnel del Traforo del Monte Bianco i due cittadini italiani , un uomo di 34 anni e una donna di 31, residenti nel Centro Italia, che sono stati arrestati la mattina di ieri 16 ottobre per traffico internazionale di sostanze stupefacenti dagli agenti della Polizia di Stato del Settore Polizia di Frontiera del Monte Bianco.

I due, a bordo di un vecchio camper, sono entrati nel Traforo, lato francese, alle 7.30 di lunedì mattina, tra gli ultimi mezzi che hanno transitato nel tunnel, diretti verso il territorio italiano, forse sperando in un allentamento dei controlli a pochi minuti dalla chiusura del tunnel. Sono stati invece controllati dagli agenti della Polizia di Stato del Settore Polizia di Frontiera del Monte Bianco impiegati negli ordinari servizi mirati al contrasto della criminalità transfrontaliera.

Nel controllo accurato del mezzo e degli occupanti si è evidenziato come la ruota di scorta, particolarmente usurata, fosse di una misura non corrispondente a quella degli altri pneumatici del camper e con un peso eccessivo per un normale pneumatico.

Infatti all’interno della ruota venivano rinvenuti 17 kg di sostanza stupefacente di tipo cocaina ed eroina suddivisa in 1295 ovuli in parte sfusi ed in parti in paccheti già pronti per la vendita. .Sul mezzo sono poi stati rinvenuti un tronchesino e 2 coltelli con lama di 13 cm, oltre a 800 euro in contanti. Denunciati per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e per porto di armi ed oggetti atti ad offendere, dopo gli atti di rito l’uomo è stato accompagnato al carcere di Brissogne mentre la donna è stata portata presso la casa circondariale “Lorusso Cotugno” di Torino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida dell’arresto.