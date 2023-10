Treno storico da Chivasso ad Aosta - 22 Ottobre 2023

Un'affascinante locomotiva a vapore con carrozze degli anni '50, un'esperienza che unisce la nostalgia ferroviaria con paesaggi mozzafiato, prende vita nel cuore delle Alpi Valdostane. Questo viaggio storico vi condurrà attraverso 100 km di binari che da oltre 150 anni collegano il Piemonte e la Lombardia alla splendida Valle d'Aosta.

Il treno storico partirà dalla stazione di Chivasso, facendo una breve sosta ad Ivrea, prima di dirigersi verso Aosta. Lungo il tragitto, il treno farà tappa a Hône-Bard e Verrès, consentendo ai passeggeri di immergersi nei paesaggi montani più suggestivi d'Europa.

Una volta giunti ad Aosta, i viaggiatori avranno l'opportunità di godere di una pausa per pranzo, esplorare il pittoresco centro storico della città e visitare una mostra speciale organizzata appositamente per l'occasione. Questo viaggio in treno unisce storia, bellezze naturali e una preziosa atmosfera di nostalgia ferroviaria, regalando a tutti i partecipanti un'esperienza indimenticabile.