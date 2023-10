TRIS DI PEPERONCINO ROSSO

HAMAS NON È LA CAUSA PALESTINESE, È LA CAUSA DELL’ASSENZA DI UNO STATO PALESTINESE

Il surreale dibattito italiano di questi giorni è guidato da improvvisati influencer geopolitici che non solo non conoscono la storia, ma nemmeno la cronaca. A cominciare dal fatto che la dittatura teocratica islamista governa la Striscia in seguito a un golpe militare contro l’Autorità Nazionale Palestinese e a una guerra civile che nel 2006-2007 ha lasciato per strada centinaia di cadaveri delle due fazioni.

GLI EBREI NON HANNO NEMMENO IL DIRITTO DI PIANGERE I PROPRI MORTI

Mentre alla Statale di Milano manifestanti inneggiano all’Intifada, l’Unione degli studenti pubblica un documento contro «l’entità sionista» in cui condanna ogni forma di solidarietà con lo Stato ebraico. Ma questi giovani sono i figli di questa Italia.

LA RETE EUROPEA DI HAMAS, LE COMPLICITÀ ITALIANE E LE SOLITE DEBOLEZZE NOSTRANE

Mohammed Hannoun è noto ai servizi di intelligence di mezza Europa e di Israele che ogni anno organizza conferenze con le associazioni che sostengono i terroristi. Noi però non facciamo nulla per fermarlo, al contrario di altri paesi.