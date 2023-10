Il messaggio whatsApp che svuota il Conto Corrente

Una nuova ondata di frodi telefoniche sta colpendo le famiglie, mettendo in atto tattiche ingegnose e manipolatorie per trarre vantaggio dalla buona fede dei genitori. Questa forma di truffa, inizialmente basata sulla richiesta di denaro, ha ora adottato un approccio più subdolo che prende di mira direttamente il cuore delle dinamiche familiari.

L'inganno si svolge attraverso un semplice messaggio: "Ciao papà, mi è caduto il telefono. Questo è il mio nuovo numero. Per favore, puoi mandarmi un WhatsApp?". Tuttavia, ciò che segue è una trappola ben orchestrata che rappresenta una seria minaccia per la privacy e la sicurezza. Il messaggio contiene un link proibito, che rappresenta l'ingresso segreto per i truffatori.

Attraverso le indagini condotte da esperti e fonti affidabili, come il sito Difesa e Sicurezza e il Corriere della Sera, è stato possibile ricostruire il modus operandi di questa frode. Dopo aver cliccato sul link per raggiungere il "nuovo numero" del presunto figlio o figlia, il truffatore afferma, ad esempio, che la sua app bancaria è misteriosamente inoperante e chiede disperatamente aiuto per pagare una bolletta. Se un genitore risponde con benevolenza, inizia un ulteriore tentativo di estorsione: i truffatori cercano di convincere la vittima a effettuare un pagamento immediato tramite bonifico istantaneo. Questo processo può coinvolgere l'utilizzo di un computer, l'invio dell'IBAN e la richiesta di trasferire fondi. In breve, si tratta di una truffa accuratamente pianificata che sfrutta la vulnerabilità emotiva dei genitori.

La Polizia Postale è intervenuta per mettere in guardia il pubblico da queste insidie. Hanno chiarito che le truffe su applicazioni di messaggistica istantanea stanno diventando sempre più diffuse e spesso si celano dietro messaggi apparentemente innocui, ma che in realtà mirano a catturare la vittima per raccogliere informazioni personali. Il consiglio fornito dalle autorità è di non rispondere in alcun modo a tali messaggi, eliminare immediatamente la conversazione e, se necessario, cancellare il numero dalla propria rubrica.

In un'epoca in cui la tecnologia è parte integrante delle nostre vite, è fondamentale rimanere vigili e consapevoli delle minacce online. La lotta contro le truffe telefoniche richiede una combinazione di attenzione, educazione e condivisione di informazioni per proteggere le nostre famiglie e noi stessi da chi cerca di sfruttare la nostra fiducia.