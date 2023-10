Cordoglio della Giunta e del Consiglio Comuanle di Aosta per la morte di Fisanottiiere comunale Gianfranco Fisanotti

Il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, e il presidente del Consiglio comunale, Luca Tonino, a nome dell’Amministrazione comunale e a titolo personale, esprimono cordoglio per la scomparsa dell’ex consigliere Gianfranco Fisanotti.

Fisanotti era entrato in Consiglio comunale nella lista dell’Unione Valdôtaine il 9 luglio 1965 (a seguito delle elezioni del precedente 23 maggio), per poi essere confermato nella tornata elettorale del 7 giugno 1970 (ingresso in Consiglio il successivo 4 luglio) nella lista Rassemblement Valdôtain, il movimento a cui aveva aderito dopo l’espulsione dall’UV avvenuta nel gennaio 1968.