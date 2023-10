Incidente alla rotonda 'Sogno? di Saint Christophe

I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 3.00 sulla SS26 , nel comune di Saint-Cristophe, nei pressi della "rotonda Sogno" per un incidente stradale autonomo.

Un'autovettura, proveniente da Aosta, ha divelto la cartellonistica verticale in prossimità della rotatoria e si è fermata sullo spartitraffico. Il conducente è uscito dall'autovettura in autonomia ed è stato preso in carico dal 118. Sul posto carabinieri e polizia stradale per i rilievi del caso. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle Forze dell'ordine.