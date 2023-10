Gressan. Nuovi stanziamente per sicurezza stradale

Nella riunione del consiglio comunale il sindaco Michel Martinet ha iniziato la sessione con delle importanti comunicazioni. Ha espresso la sua gratitudine verso Mery Guerraz, che dopo anni di servizio nell'Amministrazione comunale, è andata in pensione. Inoltre, ha annunciato che nei prossimi giorni verranno installate apparecchiature per il controllo della velocità e ha sottolineato l'importanza del rispetto dei limiti di velocità.Il sindaco Martinet ha poi condiviso un altro evento imminente, dichiarando che il 2, 3 e 4 ottobre si unirà agli altri sindaci valdostani per partecipare alle cerimonie in onore di San Francesco ad Assisi.

Un momento di commosso silenzio è seguito in memoria del sindaco di Jovençan, Riccardo Desaymonet, scomparso alla fine di agosto 2023.

Successivamente, è stata discussa e approvata la sesta variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2023/25 e al Documento unico di programmazione semplificato (Dups), del valore di 160.937,80 euro.

Il sindaco Martinet ha specificato che a questa cifra andavano aggiunti i 200mila euro precedentemente accantonati per la sostituzione del manto sintetico del campo da calcio, progetto che non può essere attuato a causa della mancanza dei requisiti per partecipare a un finanziamento.

Le entrate sono state dettagliate, con 137mila euro provenienti da un contributo regionale per i comuni con oltre 2mila abitanti, 125mila euro dalla Regione autonoma Valle d'Aosta per opere minori, 18.600 euro derivanti dall'asta per la vendita di un garage e 5.972 euro per il recupero delle evasioni Imu.

Per quanto riguarda le uscite, le principali voci includono 150.000 euro per la manutenzione straordinaria di strade e muri, 65mila euro per incarichi professionali e specialistici dell'Ufficio tecnico, 30mila euro per l'arredo urbano e degli uffici, 23mila euro per i servizi informatici, 8mila euro per l'incremento delle indennità dei dipendenti, 13mila euro per la manutenzione ordinaria, 8mila euro per l'incremento delle spese di energia elettrica, 5mila euro per le luminarie e 4.500 euro per l'attività culturale e 4.200 euro per le attività rivolte agli anziani.

Inoltre, il consiglio ha approvato il Regolamento in materia di rilascio dei Permessi rosa per la sosta negli spazi riservati alle donne in stato di gravidanza o ai genitori con bambini di età non superiore a due anni, con il sindaco che ha enfatizzato l'importanza di questa iniziativa.

Sono state anche approvate alcune modifiche al Regolamento di contabilità e al Regolamento edilizio, con particolare attenzione all'articolo 34 che consente l'installazione dei cancelli d'ingresso lungo la strada comunale, a condizione che siano dotati di comando da remoto.

Infine, è stata approvata la variante non sostanziale n. 20 al Piano regolatore, che riguarda l'ampliamento di una sottozona e la riduzione di un'altra, con il sindaco che ha spiegato la decisione di non accogliere un'osservazione da parte di un privato riguardo all'inserimento di un ricovero per cavalli in una zona agricola.

Il sindaco ha sottolineato che questa decisione è in linea con gli accordi presi con l'Ufficio urbanistica dell'Amministrazione regionale e con le direttive dell'Unione Europea riguardo al consumo del suolo.