TRIS DI PEPERONCINO ROSSO

IL FUMOSO CAMINETTO DI FRANCESCHINI E IL NULLA STRAZIANTE DEL PD

Il partito democratico non ha nessuna strategia politica, solo manovre interne di piccolo cabotaggio per sostenere la segretaria fino a quando non sarà necessario cambiare rotta.

LE VITTIME NASCOSTE DELL’INVASIONE RUSSA IN UCRAINA

Il Media Initiative for Human Rights ha pubblicato una mappa almeno ottanta centri di detenzione in Russia, Bielorussia e nei territori ucraini temporaneamente occupati in cui le forze armate del Cremlino torturano bambini, adolescenti, persone con disabilità, donne e anziani.

SCHIFANI SI LAMENTA DEGLI ABITI DEI SUOI COLLEGHI PER NON PENSARE AI PROBLEMI DELLA SICILIA

Il presidente della Regione è indietro su tutte le riforme, non riesce a spendere i fondi europei, ma si aggrappa all’abbigliamento da sfoggiare dentro le istituzioni.