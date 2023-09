Progetto Alcota E-BIke Mont Blanc

Procedono come da programma i lavori di realizzazione del percorso e-bike in Val Veny a Courmayeur nell’ambito del progetto "E-bike Mont-Blanc", cofinanziato dal Programma Interreg Alcotra Italia-Francia 2021-2027, che vede capofila il Comune di Courmayeur e partner la Regione Autonoma Valle d’Aosta - Dipartimento Trasporti e Mobilità sostenibile - e la Communauté des Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc (CCVCMB).

Il progetto intende valorizzare in modo sostenibile il patrimonio naturale e culturale del Monte Bianco attraverso la promozione e la gestione integrata e transfrontaliera della pratica ricreativa e turistica della e-bike.

Nel mese di agosto 2023 è iniziata la prima fase dei lavori di sistemazione del sentiero nel tratto tra il Col de la Seigne e il lago Combal. Contestualmente procedono gli interventi di competenza dell’Amministrazione regionale che insistono sulla porzione di sentieristica pedonale legata al Tour du Mont Blanc.

“Gli interventi – spiega Ephrem Truchet, Assessore comunale all’Ambiente, Territorio, Agricoltura, Viabilità e Trasporti - oltre alla rivalorizzazione della rete sentieristica e al raggiungimento degli obiettivi di progetto, hanno permesso anche la risistemazione generale di altre porzioni di sentieristica, come ad esempio l’ottimizzazione delle diverse tracce create nell’arco degli anni dai passaggi di taglio degli escursionisti. I lavori procedono speditamente e nei termini previsti grazie alla professionalità delle imprese e delle squadre di lavoro”.

Nell’ambito del progetto “E-Bike Mont Blanc” il miglioramento e potenziamento dell’offerta di itinerari per e-bike procede attraverso due indirizzi: da una parte l’adeguamento dei sentieri attuali per ridurre le interferenze con i randonneur e dall’altra attraverso la realizzazione dei nuovi tratti di percorso che daranno vita ad un itinerario complessivo su ogni versante del Massiccio finalizzato alla futura realizzazione di un Tour du Mont-Blanc in e-bike.

L’importo complessivo del progetto Alcotra 2021-2027 E-Bike Mont Blanc ammonta a euro 929.215,11. Il finanziamento di cui beneficia Courmayeur è di euro 424.387,83.