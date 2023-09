SERVICES DES EAUX VALDÔTAINES SRL assume due tecnici esperti

La Services des Eaux valdôtaines srl, società in house providing, con socio unico il BIM, per la gestione del Servizio Idrico Integrato della Valle d’Aosta, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, comunica che in data 26 settembre 2023 è stato pubblicato l’Avviso di manifestazione di interesse per la nomina a tempo indeterminato di n. 2 Tecnici Esperti della società.

La documentazione necessaria per la partecipazione al predetto Avviso è disponibile sul sito della società Services des Eaux Valdôtaines srl al seguente link:

https://www.sev.vda.it/lavora-con-noi/lavora-con-noi

e la domanda dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: selezioni@sev.vda.it entro le ore 12:00 del 09 ottobre 2023.