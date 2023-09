Selezioni per l’assunzione di operai idraulico-forestali, lunedì 2 ottobre la scadenza

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali ricorda che lunedì 2 ottobre 2023 scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di selezione per titoli, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale del 22 dicembre 2017, n. 21, per l’assunzione di personale a tempo determinato stagionale nei cantieri forestali per l’esecuzione degli interventi di cui alle leggi regionali del 27 luglio 1989, n. 44 e del 1 dicembre 1992, n. 67.

Gli avvisi di selezione riguardano le qualifiche di:

- Operaio comune

- Operaio qualificato 2° livello da assegnare ai lavori di sistemazione montana, sentieristica e costruzioni forestali

- Operaio qualificato super 3° livello da assegnare ai lavori di sistemazione montana, sentieristica e costruzioni forestali

- Operaio specializzato 4° livello da assegnare ai lavori di sistemazione montana, sentieristica e costruzioni forestali

- Operaio qualificato super 3° livello con profilo bûcheron

- Operaio specializzato 4° livello con profilo bûcheron

- Operaio qualificato 2° livello da assegnare alla cura del verde pubblico, dei vivai forestali e delle aree e percorsi attrezzati

- Operaio qualificato super 3° livello da assegnare alla cura del verde pubblico, dei vivai forestali e delle aree e percorsi attrezzati

- Operaio specializzato 4° livello da assegnare alla cura del verde pubblico, dei vivai forestali e delle aree e percorsi attrezzati

- Operaio specializzato super 5° livello con profilo escavatorista

- Operaio qualificato 2° livello con profilo magazziniere

- Operaio specializzato 4° livello con profilo meccanico

Gli avvisi di selezione e i relativi moduli per le domande sono disponibili sul sito della Regione, nel canale tematico Risorse naturali, sezione cantieri forestali / avvisi di selezione (https://www.regione.vda.it/risorsenaturali/Cantieri_forestali/avvisi_i.aspx). Le domande possono essere presentate a mano agli uffici del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale (lunedì – martedì - mercoledì – giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 e sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00) o pervenire tramite fax (0165/776234), posta c/o Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale – Loc. Amérique, 127/A – 11020 Quart (AO) e/o posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo risorse_naturali@pec.regione.vda.it. Si ricorda che la domanda, se consegnata a mano o tramite fax, dovrà pervenire entro le ore 16,00 di lunedì 2 ottobre 2023.

Per informazioni è possibile contattare il Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale dell’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali ai seguenti recapiti telefonici 0165-776207/6314, all’indirizzo mail risorse_naturali@regione.vda.it o al numero di fax 0165-776324.