Consiglio Valle, un minuto di silenzio in ricordo del Presidente emerito Giorgio Napolitano

I lavori del Consiglio, convocato oggi, mercoledì 27, e domani, giovedì 28 settembre 2023, si sono aperti con un minuto di silenzio in ricordo del Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano - deceduto venerdì 22 settembre - oltre che dell'ex Presidente dell'Assemblea valdostana e Consigliere per tre Legislature, Enzo Cout, e del Sindaco di Jovençan, Riccardo Desaymonet - scomparsi ad agosto scorso.

Durante il suo mandato da Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano era stato in visita ufficiale in Valle d'Aosta il 6 e 7 ottobre 2011, nell'ambito della quale aveva parlato ai giovani amministratori valdostani e provenienti da tutta Italia che partecipavano ai lavori della "Scuola per la Democrazia", organizzata dal Consiglio Valle.

Ad esprimere il cordoglio della Valle d'Aosta per la sua scomparsa sono stati i Presidenti del Consiglio, Alberto Bertin - per il quale «ci lascia un autentico europeista, un vero servitore delle istituzioni» - e della Regione, Renzo Testolin, - che ha evidenziato «sa profonde sensibilité envers notre Région, son parcours d'autonomie, sa spécificité».

I Presidenti hanno poi ricordato Enzo Cout e Riccardo Desaymonet, «due uomini che hanno dato molto alla Valle d'Aosta, mettendo le loro capacità e la loro sensibilità a disposizione della comunità». Al cordoglio per la loro scomparsa si sono uniti i Capigruppo di PCP di Erika Guichardaz, e di FP-PD, Paolo Cretier.

I Vicecapogruppo di AV-VdAU, Corrado Jordan, e di PCP, Chiara Minelli, e il Consigliere della Lega VdA Luca Distort hanno anche commemorato la figura di don Luciano Danna, scomparso a inizio settembre e per anni parroco di Roisan e nella parrocchia di Sant'Anselmo ad Aosta. Ricordati anche Guido Linty, Ovando Vallet e Michele Maurino.