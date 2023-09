Laura Pellissier presenta il suo nuovo libro “Oltre. Viaggio in una vita trascorsa”

Diversamente dagli altri libri in cui ci ha parlato delle sue esperienze di sensitiva, Laura Pellissier ci racconta un percorso di ipnosi regressiva, vissuto in prima persona guidato dalla voce del dottor Stefano Podio.

Questa esperienza non solo l'ha portata indietro in una vita molto remota, ma anche alla fonte dei suoi timori e da ciò ne ha tratto sicurezza. L'autrice si è poi accorta di sentire: suoni, rumori e versi, che la sua parziale ipoacusia non le permetteva prima delle sedute, di udire nel quotidiano, e questo costituisce un fatto straordinario che ha voluto condividere con i suoi lettori.