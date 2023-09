Commissioni II e IV: parere favorevole sulle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno

Le Commissioni seconda "Affari generali" e quarta "Sviluppo economico", riunite congiuntamente ieri, giovedì 21 settembre 2023, hanno espresso parere favorevole a maggioranza, in sede consultiva, con l'astensione dei gruppi Progetto Civico Progressista e Rassemblement Valdôtain, le disposizioni applicative relative all'imposta di soggiorno, prevista dalla legge n. 10 del 18 luglio 2023, che si estenderà a tutti i comuni della Valle d'Aosta.

«Le disposizioni - specificano i Presidenti della quarta, Roberto Rosaire (UV), e della seconda, Antonino Malacrinò (FP-PD) - stabiliscono chiaramente le tariffe dell'imposta, proponendo un sistema univoco e proporzionale alla qualità dei servizi offerti. Per gli alberghi, le tariffe varieranno da 0,50 a 4 euro per persona in base al livello di classificazione assegnato, determinato dal numero di stelle dell'hotel; per i campeggi, saranno comprese tra 0,50 e 1,50 euro, variando in base al livello di classificazione assegnato; per le aree attrezzate, è prevista una tassa fissa di 1,50 euro che sarà applicata per gli autocaravan; per le strutture extra-alberghiere e agrituristiche, la tariffa oscillerà tra 0,50 e 4 euro, calcolata proporzionalmente al costo pro capite della camera; per gli alloggi ad uso turistico, la tariffa varierà tra 0,50 e 2 euro, in base alla classificazione turistica del comune in cui è situato l'alloggio. È importante evidenziare che l'imposta sarà applicata soltanto per i primi sette giorni di soggiorno.»

Per i Presidenti, «questo è un passo fondamentale per la nostra Valle. Le nuove disposizioni assicurano chiarezza ed equità per tutte le strutture ricettive e, di conseguenza, per i nostri ospiti. Inoltre, il gettito di questa imposta sarà destinato al finanziamento degli interventi inerenti alla promozione turistica e alla valorizzazione del territorio con particolare attenzione al recupero dei beni culturali ed ambientali locali. Da sottolineare che, per la prima volta, applicando le norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale (decreto legislativo n. 184/2017), siamo riusciti a regionalizzare un’imposta locale nazionale.»

La delibera sarà ora approvata in via definitiva dalla Giunta regionale e le sue disposizioni si applicheranno a partire dal 1° maggio 2024.