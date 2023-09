Porte aperte per informare e sensibilizzare la popolazione sui disturbi neuro-cognitivi

L’Assessorato, in collaborazione con il Comune di Aosta, l’Azienda USL della Valle d’Aosta, le associazioni valdostane per l’Alzheimer e il Parkinson e il privato sociale hanno colto questo messaggio organizzando una giornata dedicata al “mai troppo presto” per fare prevenzione e al “mai troppo tardi” per essere presi in carico da una rete di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali dedicati sempre più articolata e funzionale.

“I disturbi neuro-cognitivi colpiscono duramente le persone coinvolte e le loro famiglie, modificandone nel profondo la vita, spiega l’Assessore Carlo Marzi. La malattia di Alzheimer è la forma di demenza più frequente nei paesi occidentali e la Giornata si concentra sull'obiettivo di accrescere la consapevolezza che si può e si deve agire. La Regione Valle d’Aosta attraverso il lavoro partecipato del “Tavolo Regionale per le Demenze” ha promosso un “Piano triennale di attività concernente le demenze e i disturbi cognitivi” e sostiene ogni iniziativa che come questa contribuisca a tenere alta l’attenzione sul tema”.

Il Piano, che articola e potenzia ulteriormente la rete dei servizi socio-sanitari sul nostro territorio, è finanziato dal Ministero della salute e redatto in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, è monitorato dal Tavolo nazionale demenze e vede stanziato un fondo di circa 287 mila euro.

Programma giornata

Mai troppo presto

9.00 - 12.00 Piazza E. Chanoux - Aosta

Sessione di Palestra della Mente (10.00 - 11.30)

Sportello geriatrico; Sportello di consulenza e supporto psicologico; Sportello di consulenza per il Caregiver; Associazione Alzheimer Valle d’Aosta; Associazione Parkinson Valle d’Aosta; Progetto domiciliare "A casa è meglio"

Laboratorio di Atelier Alzheimer (10.00 - 12.00)

12.30 Parco di Saumont - Aosta

Pranzo "sano e in compagnia" e a seguire passeggiata "La natura che cura" con la guida naturalistica nell'ambito del progetto di "Montagna terapia".

Mai troppo tardi

Ore 17.00 – Presso il salone dell’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali, in Via De Tillier n. 30, è in programma un incontro sul tema “Per le cure e la presa in carico, la forza della rete”: S.C. Geriatria presenterà la rete dei servizi per la demenza partendo da quelli direttamente erogati: La Palestra delle mente e La montagna terapia. A seguire ci sarà la presentazione delle Associazioni valdostane Alzheimer e Parkinson e del Servizio domiciliare "A casa è meglio". Chiuderà la giornata un rappresentante del Fondo nazionale per le demenze che relazionerà sulle prospettive future.