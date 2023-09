PEPERONCINO ROSSO

A casa loro

«Tutta l’Europa, l’intera Unione europea, potrebbero diventare Lampedusa se continuiamo a ripetere i vecchi errori, gli schemi e i meccanismi proposti dalla Commissione». Così parlò Mateusz Morawiecki, primo ministro della Polonia e alleato di Giorgia Meloni, fresca di visita nell’isola – ripulita in gran fretta per l’occasione – insieme a Ursula von der Leyen, presidente di quella stessa Commissione di cui Diritto e Giustizia, membro del gruppo Ecr come Fratelli d’Italia, contesta le ricette.