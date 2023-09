Il 23 settembre 2023 segna un momento di grande importanza per la comunità di Quart in Valle d'Aosta, con l'inaugurazione della nuova Scuola Primaria del Villair de Quart.

Questo progetto ha una storia lunga e complessa, caratterizzata da sfide finanziarie e amministrative, ma alla fine è stato portato a termine con successo.Tutto ha avuto inizio il 27 ottobre 2011, quando il Consiglio Comunale ha approvato il progetto preliminare per la costruzione della nuova scuola primaria. Inizialmente, l'obiettivo era di inserire il progetto nel programma FOSPI 2013/2015, ma il Comune si è impegnato a coprire gran parte del finanziamento richiesto, circa 1.440.971,79 euro.

Tuttavia, la Regione non ha assegnato le risorse finanziarie necessarie per il progetto, causando ritardi significativi. Per superare questo ostacolo, l'Amministrazione comunale ha presentato una richiesta di finanziamento mutui BEI per un importo di 6.749.918,10 euro nel marzo 2017, con un cofinanziamento comunale di 1.440.971,79 euro.

La richiesta è stata accolta, ma la situazione finanziaria è rimasta complicata.Nel settembre 2018, c'è stato un incontro cruciale tra l'Assessore all'istruzione e cultura Paolo Sammaritani, il Sindaco e il Segretario del Comune di Quart.

Il sindaco di Quart

La Regione aveva proposto di ridefinire la programmazione dei finanziamenti mutui BEI per il 2017, e il Comune di Quart ha dovuto impegnarsi a coprire una somma maggiore di circa 1.620.845,78 euro per non perdere il finanziamento. Il Comune ha accettato questa condizione, garantendo così una parte del finanziamento con mutuo BEI concesso alla Regione.Nel settembre 2019, la Regione ha erogato un contributo straordinario di 5.555.000 euro a favore del Comune di Quart, che ha dovuto garantire i restanti 1.830.000 euro con un mutuo a proprio carico.

I lavori per la nuova scuola sono iniziati ad agosto 2020, con la posa di una scuola provvisoria e il trasloco degli studenti durante le vacanze natalizie dello stesso anno.

Nel febbraio 2021 sono iniziati i lavori di demolizione e ricostruzione della nuova scuola, che sono stati portati avanti senza intoppi e sono stati completati nella primavera 2023. Dopo i collaudi, la consegna ufficiale all'ammini strazione comunale è avvenuta il 8 agosto 2023.Il costo totale dell'intervento è stato di 8.400.000 euro, con 2.900.000 euro provenienti dal finanziamento BEI e il resto coperto dal mutuo del Comune e dalla Legge Regionale 15/2019.

La nuova scuola è dotata di 12 aule didattiche, aula di musica, aula audiovisivi, aula informatica, palestra, biblioteca, due aule verdi all'aperto e un locale mensa.

È costruita in classe energetica A4, con impianto fotovoltaico e riscaldamento a pompe di calore. Questa struttura moderna e funzionale ospita quasi 200 bambini e contribuirà in modo significativo all'istruzione nella comunità di Quart.