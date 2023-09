"Ristoro" nell’area Palais Gran Becca ricerca personale

E' stato pubblicato l’Avviso per acquisire manifestazioni di interesse al fine di procedere all’individuazione di un soggetto per lo svolgimento di attività temporanea di promozione, commercializzazione e somministrazione di prodotti enogastronomici valdostani presso la tensostruttura denominata “Ristoro” nell’area Palais Gran Becca, in occasione della Coppa del Mondo di sci alpino, in programma a Cervinia/Zermatt dal 6 al 19 novembre 2023.

É possibile prendere visione dell’Avviso e della relativa documentazione al seguente link:

https://www.regione.vda.it/agricoltura/manifestazioni/Manifestazioni-2023/manifestazioni_interesse_i.aspx

La Manifestazione di interesse deve essere presentata mediante posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it entro le ore 12,00 di martedì 26 settembre prossimo, utilizzando la modulistica appositamente predisposta e disponibile al link sopra indicato.