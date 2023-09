Arrancabirra - Il trail goliardico di Courmayeur

Alghe, pesci, palombari e creature marine in avvistamento. La barriera corallina è il tema di questa edizione dell’Arrancabirra®, la gara “semiseria” che si corre il 7 ottobre lungo i sentieri di Courmayeur. Davanti al municipio si attendono 1300 partecipanti, possibilmente in costume, pronti a percorrere, entro 8 ore, 18 km e 1410 metri di dislivello. Come sempre saranno predisposte lungo il tragitto le drink area ben rifornite di lattine di birra. All’arrivo, al parco Bollino, grande festa con musica dal vivo, in attesa delle premiazioni. Tante le classifiche: da quella classica, per gli amanti della birra, a quella per i sobri – il trofeo Hurzeler-Grivel – fino al premio CCC, per il Concorrente con Cane, e quello attribuito al costume più divertente.

La 16esima edizione della gara goliardica di VDA Trailers, Arrancabirra®, si svolgerà come da tradizione ai piedi del Monte Bianco, a Courmayeur, sabato 7 ottobre 2023.

Programma

PARTENZA

Viale Monte Bianco – ore 10.00

ARRIVI

Parco Bollino – dalle 12.00 circa alle 18.00

PREMIAZIONI

Parco Bollino – alle 16.30 circa

FESTA

Pranzo gratuito per tutti i corridori

15€ per accompagnatori e spettatori

Fino alle 22.00 Musica live revival e DJ set