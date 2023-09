PEPERONCINO ROSSO

Incidente aereo a Torino, precipita mezzo delle Frecce Tricolori. Colpita un’auto: muore Laura, una bambina di cinque anni, ferito il fratello. È già un po' di giorni che ci propinano le frecce tricolori, il che puzza di propaganda, con tutto rispetto per i piloti che rischiano la vita, se ne stiano pure a casa, neanche ci fossimo dimenticati della strage di Ramshtain, che i nostri politici risparmino invece i soldi e imparino a guidare decentemente il paese, grande cordoglio per quella povera famiglia. Onore al pilota eroe che ha fatto l'impossibile per evitare la tragedia.