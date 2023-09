La Cittadella Bassa Valle apre le sue porte

Dopo l’avvio ufficiale del progetto di inizio gennaio, dopo aver ospitato il campo estivo “Giovani ON” e un laboratorio di idee, ora la Cittadella Bassa Valle è pronta ad aprire definitivamente le sue porte. Sabato 23 settembre, infatti, ci sarà l’inaugurazione ufficiale della struttura di via Luigi Barone 12 a Verrès, nel complesso edilizio Brambilla, che si pone come polo aggregativo dei giovani della Bassa Valle, con attività, eventi e spazi a disposizione.

Prima del taglio del nastro, previsto per le ore 11, ci sarà una conferenza stampa di presentazione che si terrà alle 10.30 nella struttura, a cui parteciperanno Jean-Pierre Guichardaz, Assessore regionale per le politiche intergenerazionali, Emanuele Colliard, Vicepresidente del CSV VDA ODV, Elisa Giordano, Presidente di Libertas Valle d’Aosta, David Catani, Referente del Consorzio Trait d'Union per il progetto "Cittadella Bassa Valle" e Nunzio Venturella, Assessore alle Politiche sociali a sanità del Comune di Verrès.

Durante la mattinata ci sarà l’accompagnamento musicale a cura di ArcEnCiel & Sago ed un aperitivo offerto ai presenti. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.30 e fino alle 19, è prevista musica con dj set e diverse attività ricreative come giochi da tavolo e freccette, slackline e un workshop di scrittura creativa e di arti visive con le associazioni.

La Cittadella Bassa Valle è il nuovo polo giovanile nato da una co-progettazione fra la Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali - Dipartimento sovraintendenza agli studi – Politiche educative - e il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta, il Consorzio Trait d’Union, il Centro Regionale Sportivo LIBERTAS Valle d’Aosta APS ed altri enti partner. Si tratta di una grande opportunità per valorizzare il mondo giovanile e quello del volontariato in un importante gioco di squadra tra entri del terzo settore, istituzioni e società civile.