Charvensod: Incidente a Pont Suaz

I VVF di Aostasono intervenuti sulla SR 23, nel Comune di Charvensod, località Pont Suaz, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Non è stato necessario ricorrere all’uso del gruppo taglio in quanto i due passeggeri sono usciti autonomamente dalgli abitacoli.

Gli occupanti sono stati presi in carico dal 118. La squadra sta provvedendo alla messa in sicurezza dell’auto e la pulizia della sede stradale.

Sul posto anche le Forze dell’Ordine per la viabilità che risulta rallentata in entrambe le direzioni.