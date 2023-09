“Non c’è più tempo”

<<Morire sul lavoro è un oltraggio ai valori della convivenza>>. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sulla tragedia della linea ferroviaria tra Milano e Torino sono il grido di dolore e di sdegno di tutti. Nessuno potrà mai risarcire la perdita di cinque vite umane, ognuna con la sua storia, strappate in maniera così orribile ai propri affetti familiari. Resta inconcepibile che in una società tecnologicamente avanzata come la nostra, dove tutto è automatizzato e informatizzato, si possa ancora morire in questo modo. Si dovrà fare piena luce e chi ha sbagliato dovrà pagare. (…) Sono temi che poniamo al Governo e che vogliamo al centro dello specifico tavolo aperto presso il ministero del lavoro.

Serve una strategia nazionale che indichi le linee politiche e le risorse da impegnare. Bisogna recuperare il terreno perduto, a cominciare dal PNRR , senza dimenticare l’avanzo di circa 1 miliardo l’anno che ogni anno viene dirottato dal bilancio dell’Inail alla contabilità dello Stato. Sono risorse di lavoratori e imprese e lì devono restare, per finanziare progetti, aumentare le coperture assicurative, incrementare le rendite destinate alle vittime e alle loro famiglie”.

PER SAPERNE DI PIU