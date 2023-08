Fino al 2 ottobre possibile presentare domanda per selezione operai idraulico-forestali

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande alle selezione per titoli per l'assunzione di operai idraulico-forestali a tempo determinato stagionale nei cantieri forestali. Lo comunica l'assessorato regionale all'Agricoltura e alle Risorse naturali.

La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione è fissata per lunedì 2 ottobre prossimo, alle 16. Gli interessati possono consultare l'avviso di selezione sul sito della Regione -al link https://www.regione.vda.it/risorsenaturali/Cantieri_forestali/avvi si_i.aspx- da cui è possibile scaricare l'apposita modulistica, disponibile anche negli uffici del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale, in località Amérique 127/A a Quart, e nella sede dell'assessorato all'Agricoltura e alle Risorse naturali, in località La Maladière 39 a Saint-Christophe.

La domanda di partecipazione alle selezioni potrà essere presentata a mano agli uffici del dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale, tramite fax al numero 0165-776234 o per posta e/o posta elettronica certificata all'indirizzo risorse_naturali@pec.regione.vda.it. "Le graduatorie relative avranno validità triennale e potranno eventualmente essere utilizzate per la copertura di ulteriori posti, per i medesimi profili e livelli, che si rendessero successivamente vacanti e disponibili", fa sapere l'assessorato.