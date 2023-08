EuroSpin: nuove assunzioni di oltre 100 Addetti Vendita e Assistenti Filiale

EuroSpin assumerà oltre 100 addetti alle vendite, assistenti di filiale, addetti area gastronomia e macelleria e tante altre figure da inserire presso i diversi punti vendita presenti sul territorio nazionale. Gli Assistenti di Filiale dovranno garantire il regolare funzionamento e l’ordinaria operatività del punto vendita, coordinare le diverse attività di negozio e dei suoi collaboratori, nel rispetto degli standard e delle procedure aziendali ed in accordo con il capo settore e collaborare per il raggiungimento dei risultati commerciali; gli Addetti alle Vendite dovranno offrire assistenza alla clientela, occuparsi di tutte le operazioni di cassa, tenere pulito il punto vendita e tenere una corretta tenuta del layout merceologico e sistemare la merce sugli scaffali; gli Addetti Area Macelleria dovranno tagliare e lavorare le carni attenendosi alle procedure HACCP per la corretta conservazione del prodotto, confezionare e predisporre la merce al banco garantendo la catena del freddo e la corretta tenuta del layout merceologico, pulire e sanificare le attrezzature; gli Impiegati Logistica dovranno seguire le attività di contabilità generale (registrazione bonifici fatturazione, controllo fatture fornitori e clienti, archiviazione documentale) e supportare le attività ordinarie di amministrazione e di segreteria. I candidati devono essere in possesso di diploma e/o di laurea e devono avere capacità organizzative, comunicative, relazionali, di pianificazione e di gestione delle priorità, capacità di leadership, di problem solving e di team working, approccio analitico, orientamento al cliente, capacità di adattamento, affidabilità, serietà, flessibilità, proattività, dinamicità e precisione.

