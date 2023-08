Chiusura della strada della Val Ferret per l'intera notte

A titolo precauzionale, visto il bollettino regionale di criticità gialla per temporali forti e diffusi, a partire dalle ore 23.59 del 26 agosto 2023 e fino alle ore 8.30 del 27 agosto 2023, è vietato il transito sia veicolare che pedonale in Val Ferret, dalla località La Palud (sbarra della Val Ferret) fino al fondo valle e in particolare nelle aree non sicure ( non contraddistinte, quindi, da segnaletica orizzontale verde).

Permane il coprifuoco in zona gialla S4 (divieto di accesso e obbligo di permanere negli immobili).

VEDI LINK ALLEGATO https://www.comune.courmayeur.ao.it/linea-diretta/novita/notizie/ordinanza-chiusura-della-strada-della-val-ferret-per-la-notte