Inagibile il Rifugio Quintino Sella ai Rochers del Monte Bianco

Il Club Alpino Italiano (CAI) sezione di Torino ha emesso un comunicato ufficiale per informare il pubblico riguardo alla situazione critica che coinvolge il celebre Rifugio Quintino Sella ai Rochers, situato in una posizione scenografica all'interno delle montagne. Questa comunicazione è stata resa necessaria a seguito della segnalazione pervenuta da due alpinisti che hanno notato delle preoccupanti anomalie strutturali nell'edificio.

Secondo quanto riportato nei dettagli della segnalazione, sembra che il rifugio abbia subito un cedimento in direzione est. Questo è stato evidenziato dalla disallineamento del pavimento, che non si presenta più nella sua posizione orizzontale caratteristica. Un altro segno evidente del cedimento è dato dall'inutilizzabilità della porta interna, che presumibilmente non può essere aperta o chiusa correttamente a causa della deformazione della struttura. Una conseguenza diretta di questo cedimento è stata l'inclinazione significativa dei letti presenti all'interno del rifugio, rendendo l'ambiente non più idoneo e sicuro per l'ospitalità degli alpinisti.

La notizia dell'inagibilità del Rifugio Quintino Sella ai Rochers ha destato grande preoccupazione tra gli appassionati di montagna e gli amanti dell'escursionismo, data l'importanza storica e culturale di questa struttura. Il rifugio porta il nome di Quintino Sella, un illustre alpinista e politico italiano del XIX secolo, il cui contributo all'esplorazione alpina è indiscutibile. Questo legame storico conferisce al rifugio un valore aggiunto, rendendolo non solo un luogo di sosta per gli escursionisti, ma anche un testimone della storia dell'alpinismo.

Il presidente del Cai Torino, Marco Battain, ha sottolineato l'urgenza di affrontare questa situazione in modo professionale e responsabile. Data la possibile pericolosità della situazione, una verifica tecnica sul campo da parte di esperti è essenziale per valutare l'entità del danno strutturale e per formulare una prima ipotesi di intervento. Questo passo è fondamentale per garantire che qualsiasi azione intrapresa sia mirata a preservare la sicurezza degli utenti e a salvaguardare l'integrità del rifugio.

Va notato che la problematica non si limita solo al rifugio stesso, ma coinvolge anche l'accesso alla struttura. La Sezione aveva infatti dichiarato inagibile un tratto attrezzato della via che conduce ai Rochers, a causa dei danni subiti a seguito di un evento franoso. Questo elemento aggiunge ulteriori sfide alla fruizione e al ripristino del rifugio, poiché la via di accesso è anch'essa coinvolta nella problematica.

In sintesi, la situazione attuale del Rifugio Quintino Sella ai Rochers richiede un'attenzione immediata e accurata da parte delle autorità competenti e degli esperti del settore alpinistico e delle costruzioni. La storia, la sicurezza e la conservazione di questo patrimonio sono elementi fondamentali che devono guidare qualsiasi decisione futura riguardo a interventi e restauro.