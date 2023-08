Dalla Svizzera lamentele per il raccordo Aosta est-Gran San Bernardo

Più volte all’anno attraverso la Galleria che collega l’uscita dell’autostrada di Aosta al raccordo del Gran San Bernardo. Ho visto il vostro articolo riguardo alla chiusura della 3a corsia del 2021. Oggi é ancora chiusa, quindi è almeno il quarto anno senza che nessuno possa rispondere riguardo alle ragioni. Se in più si aggiunge la galleria di transito di Etroubles, mai aperta, questo da chiaramente una cattiva immagine di Aosta e della gestione dei suoi cantieri. Sapete quale è la situatione attualmente?

RISPONDE IL DIRETTORE



Caro Lettore grazie per l'attenzione. Il problema, per quanto riguarda il raccordo uscita autostrada- Gran San Bernardo è più complesso di quanto si possa pensare. La società non risponde e quando risponde è evasiva e si nasconde dietro a generiche ragioni di sicurezza. Pare che le ragioni di sicurezza facciano riferimento ad un decreto ministeriale che impone l'adeguamento delle gallerie. Penso che fino al 2024 dovremmo fare i conti con la limitazione. Stupisce che i rappresentanti della Regione nel CdA della Sav tacciano e nulla sappiano. A loro interessa evidentemente l'indennità di carica; il servizio agli utenti passa in secondo piano. Stupisce tanto più il silenzio visto che qualsiasi intervento che porti alla chiusura della galleria deve essere concordato con il Comune di Aosta e la Regione in quanto il traffico dovrà essere dirottato sulla viabilità cittadina del capoluogo regionale.

Per la galleria di Etroubles, invece, ci sono buone notizie; nelle scorse settimane l'assessore ai lavori pubblici, Davide Sapinet ha effettuato un sopralluogo e la ripartenza dei lavori per realizzare gli ultimi 800 metri di scavo ripartiranno a breve. Infatti è già iniziata la fare di riattivazione del cantiere.

Non sono stato molto più chiaro dell’articolo da Lei citato, ma contro la burocrazia poco si può fare. Grazie. pi.mi.