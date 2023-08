100 ANNI E NON SENTIRLI

"Perchè una foto con un gruppo di bimbi davanti al Monumento al Soldato Valdostano?"

"Perché sono loro che, crescendo dovranno raccogliere il testimone di quei valori che gli alpini hanno perseguito ed alimentato nei cento anni della loro presenza associativa".

"Perché una foto con un numeroso Gruppo di Signore , tutte con un berretto in testa?"

"Perché quelle Signore sono le Madrine degli Alpini, donne di tutte le età che gli Alpini hanno eletto in ogni Gruppo e che aiutano, consigliano e confortano con la loro presenza una tradizione storica importante. Le Madrine, da pochi anni, sono diventate Amiche degli Alpini e le vedremo sfilare orgogliose del loro copricapo, con una coccarda tricolore sul petto nell'Adunata del prossimo ottobre.!"

"Perché le foto di alcuni cantieri? "

"Per ricordare che gli Alpini sono stati i primi ad intervenire nel disastro del Friuli , per aiutare le popolazioni colpite dal terribile sisma e sono stati poi sempre pronti a prestare il loro aiuto come volontari in tante altre emergenze, dall'Abruzzo, all'Emilia, dal Piemonte alla Sicilia. Durante la pandemia del Covid , poi , l'ospedale da campo di Bergamo ha dimostrato di essere una autentica eccellenza sanitaria . In questa fotografia vediamo anche le fasi della costruzione di una scuola in Russia, una iniziativa di cui siamo molto fieri."

"Ci sono anche delle foto di gente che scia , sono Alpini .? "

" Sì , sono Alpini perché in questi cento anni la nostra Sezione ha organizzato anche un gran numero di manifestazioni sportive , soprattutto invernali e queste immagini si riferiscono alle gare di sci alpinismo delle Alpiniadi , i Giochi Olimpici Invernali degli Alpini." " E quella foto con delle stelle alpine .? " " Ci ricorda una delle nostre iniziative più importanti , l'Operazione Stella Alpina che , ogni due anni , - grazie alla sensibilità della gente -, ci consente di raccogliere offerte molto generose che , a nostra volta , ci permettono di aiutare persone o associazioni in grandi difficoltà.!"

" Ancora una domanda su quella bella foto che ritrae un gruppo di Alpini , con il Vessillo , davanti all'Arco di Augusto . ?"

" E' una foto alla quale teniamo molto perché ci ricorda la splendida Adunata Nazionale che organizzammo nel 2003. La Sezione Valdostana sfilò per ultima e lo scioglimento avvenne proprio davanti l'Arco di Augusto. Il Presidente allora era Rodolfo Coquillard mentre il Vessillo era retto dal mitico Alfiere, Carlo Guaramonti”.

Una passeggiata sotto i portici del Municipo di Aosta, alzare lo sguardo, socchiudere gli occhi e provare ad immaginare la straordinaria storia di questa Associazione, uomini e donne che in cento anni hanno segnato un percorso in cui entusiasmo, passione e altissimo senso del dovere si sono intrecciati per mantenere vive le testimonianze di tutte le Penne Nere che ci hanno preceduto.

Riflessioni e pensieri che, nel giorno dell'inaugurazione, sono stati di volta in volta espressi negli interventi del Presidente Ana, Carlo Bionaz; del Sindaco della città di Aosta, Gianni Nuti; del Presidente della Regione Autonoma della Valle d'Aosta; Renzo Testolin; del Deputato della Repubblica Italiana, Franco Manes.

Una bella Cerimonia con tanti Alpini , una quarantina di Gagliardetti e molta attenzione mediatica, per la quale siamo sinceramente grati.