Ricordando Adriano Bertinelli

Adriano ha combattuto pacificamente mille battaglie: quelle per i diritti dei lavoratori, spesso naufragate perché coloro che dovrebbero tutelarci sovente svaniscono nel nulla e ci si ritrova soli, con le tasche vuote e con qualche preoccupazione in più di quelle che avevamo sperato di risolvere. Quelle per una sanità migliore, dato che la quotidianità della mamma Raffaella era estremamente sofferta. Quelle in favore degli animali maltrattati. Dietro al suo sorriso e al suo ottimismo conviviale si celavano storie di sconfitte amare, sogni infranti e progetti coraggiosi.