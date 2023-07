Gli Alpini di Saint-Christophe, Roisan e Valpelline sulla cima della Becca di Viou

Un appuntamento diventato ormai fisso per i tre Gruppi Alpini e le Amministrazioni Comunali di Saint-Christophe, Roisan e Valpelline che avevano inaugurato il bivacco ben 18 anni fa.

I tre Gruppi , Amministratori e simpatizzanti si sono ritrovati al Bivacco per poi proseguire insieme fino in vetta della Becca di Viou.

In alto da Sx i Capigruppo, Luciano Lazzoni di Roisan, Maurizio Lanivi dì Valpelline (anche sindaco), Albert Joseph Betemps Saint-Christophe. In basso sx il sindaco di Roisan Gabriel Diemoz e il Vicesindaco di Saint-Christophe Corrado Giachino

Sotto la croce è stata letta la preghiera dell’Alpino ricordando gli alpini che sono andati avanti in quest’ultimo anno e in particolare c’è stato un momento di raccoglimento per ricordare colui che ha realizzato la croce della Becca di Viou 22 anni fa, Ottavio Martinet andato avanti da poco.

I tre capigruppo

Grande soddisfazione è stato vedere un bel gruppo di giovanissimi dell’Associazione Volontari Del Soccorso Valpelline che con l’occasione hanno pernottato al bivacco.

I presenti si sono dati appuntamento al 13 luglio 2024 per passare nuovamente una giornata in compagnia per ricordare chi non c’è più, per fare un po’ di manutenzione al bivacco e soprattutto per unire tre comunità in un luogo speciale.