Alpinista ferito sulla Punta Brendel

Intervento sulla Punta Brendel, a quota 3500 mt circa (Cresta Sud dell'Aiguille Noire de Peuterey-Courmayeur Mont Blanc) per il recupero di un alpinista che riferisce un trauma dovuto a caduta.

Si è tentato un primo avvicinamento con l'elicottero SA1 alle ore 14:15 con esito negativo a causa del vento forte. Impossibili altri avvicinamenti.

È in corso un altro tentativo con SA3 con condizioni meteo severe. In caso di esito negativo si valuterà un ulteriore avvicinamento per portare all'alpinista infortunato e al compagno di ascensione materiale da bivacco per la permanenza in parete, in attesa di condizioni meteo che permettano l'avvicinamento e il recupero in sicurezza.



Oltre a quanto sopra, il Soccorso Alpino Valdostano ha eseguito nella giornata di oggi altre 11 missioni di soccorso (agg. ore 17.45) e 8 ieri, in elicottero, per la maggior parte per incidente durante l'attività sportiva-escursionistica in montagna (Nessuno dei pazienti risulta in condizioni gravi).